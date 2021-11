Der Fahrdienstleiter Uber konnte seinen Umsatz zuletzt kräftig steigern. Dennoch hat das Unternehmen mit einem großen Problem zu kämpfen: Fahrermangel. Um ganze 72 Prozent konnte das US-Unternehmen Uber seinen Umsatz im dritten Quartal 2021. Damit konnte der Taxi-Konkurrent Erlöse von 4,2 Milliarden Euro erzielen. Doch nach wie vor hat Uber ein nicht ganz so unwichtiges Problem. Es gibt zu wenig Fahrer und so kommt es gerade in Großstädten wie New York City immer wieder zu langen Wartezeiten bei Interessenten. Mehr zum Thema ...

