Und das zum dritten Mal. Nun heißt es, das operative Ergebnis werde auf 3,0 bis 3,2 Mrd. Euro steigen statt wie im Sommer angekündigt auf 2,7 bis 3,1 Mrd. Euro. Im dritten Quartal übertraf Covestro die Erwartungen. Angetrieben vor allem von stark erhöhten Verkaufspreisen (plus 44 %) kletterte der Umsatz um 56 % auf 4,3 Mrd. Euro. Während eingeschränkte Produktverfügbarkeiten das Wachstumspotenzial beschränkten, konnten die erhöhten Rohstoffpreise mithilfe der Preissteigerungen mehr als kompensiert werden. Das EBITDA schoss um 89 % auf 862 Mio. Euro in die Höhe. Netto verdiente Covestro 472 Mio. Euro - mehr als das Doppelte des Vorjahres.



