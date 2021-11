VOQUZ Labs sei nach Darstellung von SMC-Research in den letzten Jahren mit hohem Tempo gewachsen und habe zuletzt schon sehr profitabel gewirtschaftet. Das Management verfolge eine ehrgeizige Agenda für die weitere Expansion, was aus Sicht der SMC-Analysten Holger Steffen und Dr. Adam Jakubowski deutliches Aufwärtspotenzial für die Aktie biete, die allerdings noch sehr illiquide sei.

VOQUZ Labs könne gemäß SMC-Research trotz einer kurzen Unternehmenshistorie bereits eine eindrucksvolle Wachstumsstory vorweisen. In den letzten drei Jahren habe die Gesellschaft die Erlöse um durchschnittlich ca. 27 Prozent p.a. auf rd. 3,0 Mio. Euro in 2020 gesteigert. Trotz dieses hohen Wachstumstempos habe sich die Profitabilität in der letzten Finanzperiode (pro-forma-konsolidiert) mit einer EBITDA-Marge von 22,3 Prozent und einer EBIT-Marge von 15,2 Prozent schon auf einem sehr hohen Niveau bewegt.

Das sei aus Sicht von SMC-Research auf das durchdachte Geschäftsmodell zurückzuführen. VOQUZ Labs habe sich mit Optimierungssoftware für die Nutzung von SAP nicht nur in einer lukrativen Nische erfolgreich positioniert, sondern auch andere strategische Weichenstellungen margenoptimiert vollzogen. Dazu gehören nach Meinung der Analysten die vertriebliche Festlegung auf die Kombination aus einem effektiven Onlinevertrieb und der internationalen Vermarktung über ein breites Partnernetzwerk sowie die Konzentration auf eine Leistungserbringung auf Remote-Basis.

Das Management habe sich für die nächsten Jahre eine Fortsetzung des dynamischen Wachstumskurses vorgenommen. Die Erlöse mit den bisherigen Produkten und Leistungen sollen bis 2025 auf 12,6 Mio. Euro zunehmen und eine EBITDA- und EBIT-Marge von 31,5 bzw. 28,5 Prozent ermöglichen, so die Ausführungen der Analysten. Darin noch nicht enthalten seien die Beiträge von künftigen Übernahmen, mit denen das Produktportfolio sukzessive und synergetisch erweitert werden solle. In der Vergangenheit habe das Unternehmen (mit einer Einlizenzierung in 2018) bereits bewiesen, dass eine solche Strategie erfolgreich sein könne. Mit der Umsetzung der Buy-and-Build-Strategie könnten die kommunizierten Ziele für 2025 deutlich übertroffen werden, so SMC-Research weiter.

Das Researchhaus halte die Pläne für das organische Wachstum für plausibel, habe in dem Bewertungsmodell aber trotzdem Sicherheitsabschläge von bis zu 20 Prozent bis 2025 angesetzt. Zugleich habe SMC-Research pauschal vier Übernahmen in den nächsten Jahren in die Schätzungen integriert und deren Effekte mit ausreichender Vorsicht kalkuliert.

Auf dieser Basis sehen die Analysten für die Aktie von VOQUZ Labs aktuell ein Kursziel von 77,00 Euro, was ein attraktives Aufwärtspotenzial von mehr als 70 Prozent darstelle. Der Titel sei nach dem im letzten Juli erfolgten Börsengang noch sehr illiquide und eigne sich daher im Moment nur für risikobereite Anleger. Die geringe Unternehmensgröße stelle aus Sicht des Researchhauses ebenfalls einen nicht zu vernachlässigenden Risikofaktor dar. In Abwägung dieser Aspekte vergibt SMC-Research in der Ersteinschätzung das Urteil "Speculative Buy".

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 08.11.2021 um 8:00 Uhr)

