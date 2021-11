NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Lufthansa von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 8,00 auf 8,55 Euro angehoben. Die Erholung in der Luftfahrtbranche sei da und die Fluggesellschaften hätten während der Krise viel Arbeit in ihre Neuaufstellung gesteckt, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Lufthansa sei, was den Wandel zu einer schlankeren Airline betrifft, besonders zu nennen. Die Papiere seien günstiger bewertet als vor der Pandemie./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2021 / 00:02 / UTC

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXDE0008232125