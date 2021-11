Credit-Suisse-Grossaktionär denkt über Kooperationen mit UBS nachSiemens Gamesa - Q4 Umsatz 2,86 Mrd EUR (Prog 2,9) , ber EBIT -177 Mio (Prog -142) Covestro erhöht Ergebnisprognose zum dritten Mal Adler Group will rund 30.000 Wohnungen - fast die Hälfte seines Bestandsportfolios - verkaufen (HB) Corestate verkauft sehr erfolgreich verwaltete Berliner Betriebszentrale der Deutsche Bahn AG Dynamischer Auftakt für den Jahresendspurt: DIC Asset AG erwirbt zwei Immobilien für insgesamt 139 Mio. Euro Henkel - Ergebniserwartungen am unteren Ende der ursprünglichen Prognosebandbreiten HolidayCheck Group - ausgezeichnete Geschäftsentwicklung im 3. Quartal 2021 Altprojekt in Chile belastet Hochtief-Ergebnis im laufenden Jahr Hypoport: Anhaltend hohe ...

