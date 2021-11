The following instruments on XETRA do have their last trading day on 08.11.2021

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.11.2021



ISIN Name

AT000B043815 UNICR.BK AUS. 15-21 103

DE000LB09PR3 LBBW MTN.HYP.16/21

DE000DK0C9Q2 DEKA STUFENZINS ANL 15/21

USU2526DAD13 DELL INT./EMC 16/26 REGS

NO0010753437 NORWEG.AIR SHUT.15-22

