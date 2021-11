Deutlich fester konnte der heimische Markt den Handel am Freitag beenden, der ATX konnte sich um 1,0% verbessern, was auf Wochensicht gesehen einen Zuwachs von 3,6% bedeutete. In Wien waren es vor allem die schwer gewichteten Banken, die den Index nach oben brachten, so konnte sich beispielsweise die Erste Group um 5,0% verbessern. Die spanische Großbank Caixa hat ihren gesamten Anteil von fast zehn Prozent an der Erste Group für 1,5 Milliarden Euro verkauft, wie am Donnerstag bekannt gegeben worden war, mit diesem Ausstieg dürfte das Syndikat der österreichischen Kernaktionäre rund um die Erste Stiftung, die Sparkassengruppe und die Wiener Städtische die Sperrminorität am führenden Finanzinstitut des Landes verloren haben. Im Sog des ...

