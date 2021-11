Moderna-Anteilseigner haben heute wirklich allen Grund zur Freude. Denn die Aktie verzeichnet aktuell ein Plus von rund drei Prozent. Damit ist dem Papier heute an Platz an der Sonne sicher. Beginnt dadurch nun eine neue Rallye?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur Moderna-Aktie. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von Moderna der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Moderna-Analyse einfach hier klicken.

Die Bullen müssen auch nach dieser Rallye unverändert aufpassen. Denn die Aktie liegt nach wie vor nur knapp oberhalb einer wichtigen Haltezone. Dieser markante Punkt liegt bei 182,70 EUR. Wir können uns also auf einen packenden Zweikampf zwischen Bullen und Bären einstellen.

Anleger, die hingegen eher bearish eingestellt sind, können sich heute einen Baisse-Einstieg überlegen. Schließlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...