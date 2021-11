In der vergangenen Handelswoche hat der DAX deutlich zulegen können und ein Rekordhoch markiert, doch am Montag sieht es zunächst nach einer kleinen Konsolidierung im Bereich um 16.050 Zählern aus. Die Vorgaben aus Asien fallen trotz solider Exportdaten aus China uneinheitlich aus. An der Wall Street schlossen die führenden Indizes am Freitag zwar im Plus, büßten im Tagesverlauf jedoch an Dynamik ein.Statistisch gesehen zählen die kommenden sechs Monate übrigens zu den besten an der Börse überhaupt.

