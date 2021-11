Durch den schwachen Ausblick im Zuge der Q3-Zahlen stand die VW-Aktie in den letzten Tagen unter Druck. Auch die erneute Diskussion um VW-Vorstand Herbert Diess hielt die Käufer zuletzt zurück. Darüber hinaus hat Jefferies das Kursziel gesenkt.Volkswagen könne mit der rasanten Entwicklung des Elektroautobauers Tesla nicht mithalten, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Wolfsburger seien zu komplex aufgestellt und hätten mit Altlasten sowie dem Regierungseinfluss ...

