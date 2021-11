Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Entscheidung der US-Notenbank, die Anleihekäufe zu reduzieren, sorgte für Rückenwind am Anleihenmarkt, so die Deutsche Börse AG.Eine erwartete Zinserhöhung der Bank of England sei jedoch ausgeblieben und so habe sich die Erholung fortgesetzt."Die FED hat am unteren Ende der Erwartungen geliefert", fasse Arthur Brunner von der ICF Bank die für die Märkte wichtigste Entscheidung der Woche zusammen. Darüber hinaus habe das Team um FED-Chef Jerome Powell eine Zinserhöhung offengelassen. "Die FED fährt auf Sicht, hat getan, was unbedingt nötig war und damit die Märkte beruhigt." Darüber hinaus habe die Bank of England die weitgehend erwartete erste Zinserhöhung vertagt. "Alles zusammen hat eine Erleichterungsrally ausgelöst." ...

