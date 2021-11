Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Mit Rückenwind in die neue Woche (Express)Wie die guten Handelsdaten aus der Vorwoche diese Woche beeinflussen können.Hält die gute Stimmung der vergangenen Woche an, getragen von guten Arbeitsmarktdaten und ermutigenden Testergebnissen für ein Coronovirus-Medikament vom US-Hersteller Pfizer? Wir blickenAb heute sind Transatlantik-Flüge von Europa in die USA wieder uneingeschränkt möglich - nicht nur diese Nachricht beflügelt die Erwartungen von Airlines wie der Lufthansa, aber auch von British Airways und dessen Mutterkonzern IAG.Unsere Reporterin an der Wall Street berichtet unter anderem von einem Tweet von Elon Musk, der die Märkte heute beschäftigen ...

