Symrise 0.14% FNIInvest (IRM20FNI): Mit dem Joint Venture mit Groupe Neroli will SYMRISE seine Kapazitäten in natürlichen Inhaltsstoffen nachhaltig ausbauen, die Produktion von rückwärtsintegrierten Inhaltsstoffen erhöhen und zusätzliche Kapazitäten für Rohstoffe aus Blüten und mediterranen Pflanzen schaffen. SYMRISE bringt seine Expertise in nachhaltigen Inhaltsstoffen, wie Vanille aus Madagaskar, in die Partnerschaft ein und übernimmt die Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen. Als unabhängiger Hersteller von Duftstoffen in der Region bringt Groupe Neroli über 35-jährige Erfahrung ein und kann so die Pläne zur Diversifizierung der Aktivitäten im ...

