In drei Wochen steigt das Event, auf das alle Schnäppchenjäger weltweit warten: Black Friday 2021. Es ist der offizielle Startschuss zum Weihnachtsgeschäft. Trotz Lieferengpässen erwartet eMarketer in der Shoppingsaison starke Umsätze - der E-Commerce sollte wieder eine starke Rolle spielen, vor allem dank Amazon. EMarketer erwartet einen Gesamtumsatz im US-Weihnachtsgeschäft von 1,1 Billionen Dollar, was im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von neun Prozent bedeuten würde. Der stationäre Handel werde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...