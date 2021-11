Vancouver, BC - 8. November 2021 - XRApplied Technologies Inc. ("XRA" oder "Unternehmen") (CSE: XRA, OTCQB: XRAPF, FWB: ZAV) Das Unternehmen freut sich, bekannt geben zu können, dass die OTC-Märkte das aktualisierte Unternehmensprofil des Unternehmens zur Einreichung akzeptiert haben und FINRA dem Unternehmen das neue Symbol XRAPF zugewiesen hat. XRApplied wird ab Montag, den 8. November 2021, unter dem neuen Symbol XRAPF gehandelt.

Über XRApplied Technologies Inc. (XRA)

XRA ist ein Anbieter von immersiven Technologielösungen, der sich darauf spezialisiert hat, kosteneffiziente AR-/VR-E-Commerce-Anwendungen für große und kleine Unternehmen bereitzustellen. Wir erreichen dies durch eine Reihe eigener Produkte und Dienstleistungen (AR-Katalog, Spielzeug-Gamification, AR-App für E-Commerce, interaktive AR-/VR-Spiele), die wir über unsere exklusive XRA-Marketingplattform der breiten Masse zugänglich machen.

Über das Metaversum

Einer der größten Katalysatoren für das Wachstum von AR/VR/MR ist zweifelsohne die jüngste Umbenennung von Facebook in Meta. Dies ist ein Signal dafür, dass das "Metaversum" von Facebook eine wesentliche Rolle dabei spielen wird, wie wir uns in Zukunft vernetzen. Um die Möglichkeiten des Metaversums erfolgreich zu nutzen, sind vielfältige Fähigkeiten erforderlich, darunter 3D-Modellierung, AR-/VR-Implementierung, NFT-/Smart-Contract-Programmierung und Marketing. Wir sind davon überzeugt, dass wir eines der wenigen Unternehmen sind, die über die Fülle an Talenten verfügen, um Branchen darin zu unterstützen, das Metaversum zu nutzen und sich als frühe Anwender einen erheblichen Marktvorteil zu verschaffen.

Laden Sie die App XRApplied News für iOS oder Google herunter, um über die neuesten Metaversum- und Branchennachrichten, Veranstaltungen, Hardware-Releases und mehr auf dem Laufenden zu bleiben. Sie können die App auch über unsere Website herunterladen: www.xrapplied.com

Weitere Informationen über XRApplied finden Sie unter dem Profil des Unternehmens auf der SEDAR-Website, www.sedar.com, auf der CSE-Website, www.thecse.com, und auf der Website des Unternehmens, www.xrapplied.com.

Für weitere Informationen über das Unternehmen kontaktieren Sie:

Alexandria Stone, Spyrock Consulting Inc.

Tel.: 604.351.6259

E-Mail: ir@xrapplied.com

XRAPPLIED TECHNOLOGIES INC.

908-510 Burrard St

Vancouver, B.C. V6C 2A8

Tel.: 604-682-1643

Weder die kanadische Wertpapierbörse noch ihre Regulierungsorgane haben diese Pressemitteilung geprüft oder übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Die Verwendung von Worten wie "antizipieren", "fortsetzen", "schätzen", "erwarten", "können", "werden", "projizieren", "sollten", "glauben" und ähnlichen Ausdrücken soll zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, vernünftig sind, sollte man sich nicht zu sehr auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, da das Unternehmen keine Garantie dafür geben kann, dass sie sich als richtig erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet. Diese Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemitteilung. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren und Risiken, die in der Management's Discussion and Analysis des Unternehmens unter dem Unternehmensprofil auf www.sedar.com erörtert werden, erheblich von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Das Unternehmen behält sich vor, diese Informationen zu aktualisieren, verpflichtet sich jedoch nicht, dies zu tun.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

