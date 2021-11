Die Corona-Pandemie ist mit einer historisch hohen Inzidenz in Deutschland zwar mit voller Wucht zurück in den Schlagzeilen, aber noch nicht wieder an der Börse angekommen. Hier steigen die Aktien von Touristikunternehmen und Airlines, nachdem Pfizer am Freitag verkündete, ein wirksames Medikament gegen Corona entwickelt zu haben. Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege RoboMarkets, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...