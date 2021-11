NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Tesla von 950 auf 1400 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Elektroautobauer entwickele sich von einem lediglich konzeptionellen Herausforderer zu einem handfesten Konkurrenten für die klassische Automobilindustrie, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Studie./tih/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2021 / 17:45 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2021 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US88160R1014

TESLA-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de