In Leipzig findet am 26. und 27. Januar 2022 die fachübergreifende Tagung "Kunststoff trifft Medizintechnik" statt. Veranstalter ist das Kunststoff-Zentrum in Leipzig (KUZ) gemeinsam mit den Partnern Biotechnologisch-Biomedizinisches Zentrum der Universität Leipzig (BBZ) und dem Cluster für Biotechnologie & Medizintechnik in Sachsen (Biosaxony e.V.). Die Kunststoff- und Medizintechnik bewegen sich aktuell in einem dynamischen Marktumfeld: Globale Megatrends wie Nachhaltigkeit, Digitalisierung sowie ...

