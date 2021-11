Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Dax eröffnet über 16.000 Punkte ++ Covestro: Optimismus steigt ++ Pfizer setzt Biontech unter Druck.

> MÄRKTE & KURSE | Die US-Börsen setzten am Freitag zum Wochenschluss ihre Rekordjagd weiter fort. Der US-Arbeitsmarktbericht schob die Kurse an. In den USA wurden im Oktober 531.000 neue Jobs geschaffen, was die Erwartungen der Analysten übertraf. Damit sank die Arbeitslosenquote im Oktober um 0,2 Prozentpunkte auf 4,6 %. Außerdem meldete Pfizer, dass ein neu entwickeltes Corona-Medikament des Pharmakonzerns die Gefahr eines schweren Verlaufs von Covid-19 massiv senken soll. Pfizer schloss daraufhin am Freitag 10,9 % fester. Der Dow Jones stieg um 0,56 % auf 36.327 Punkte. Der S&P 500 (+0,37 % auf 4.697 Punkte) und der Nasdaq 100 (+0,08 % auf 16.359 Punkte) legten ebenfalls zu. Heute dürfte in den USA insbesondere die Zahlenvorlage von Paypal im Fokus stehen. In Deutschland legten heute Morgen die Dax-Konzerne Covestro und Henkel ihre Quartalsberichte vor. Der Dax eröffnete heute 0,11 % schwächer bei 16011 Punkte, zeigte sich aber im weiteren Handelsverlauf recht stabil.

Beim Chemiekonzern Covestro ist der Optimismus für das laufende Jahr weiter gestiegen.

