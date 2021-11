Wien (www.anleihencheck.de) - In der abgelaufenen Woche richteten sich alle Augen auf den Tapering-Beschluss der FED, die in der Tat auch lieferte, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Da die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen in etwa auf dem gleichen Niveau wie vor einer Woche lägen, könne die Tapering-Ankündigung als erfolgreich eingestuft werden. Keine Anzeichen für ein Taper-Tantrum! Nun zu den Details: Die FED habe beschlossen, die monatlichen Netto-Anleihekäufe Mitte November um USD 15 Mrd. und im Dezember um den gleichen Betrag zu reduzieren. Außerdem gehe der Offenmarktausschuss (FOMC) davon aus, dass diese Drosselung in den kommenden Monaten fortgesetzt werde, sodass das Anleihekaufprogramm zur Jahresmitte 2022 auslaufen würde. All dies stehe im Einklang mit dem, was auf der FOMC-Sitzung im September besprochen und mit dem Sitzungsprotokoll veröffentlicht worden sei. ...

