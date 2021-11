Die beiden Finanzinvestoren EQT und Hellman & Friedman wollen den Online-Tierbedarfshändler von der Börse nehmen. Den noch verbleibenden Aktionären soll eine Bargegenleistung von 480 Euro je Aktie angeboten werden. Nach Ablauf der ersten Annahmefrist würden beide Finanzinvestoren rund 82 % des gesamten ZOOPLUS-Grundkapitals halten. Die gesetzlich vorgeschriebene zweiwöchige weitere Annahmefrist für das erhöhte Angebot wird am 9. November 2021 beginnen und am 22. November 2021 um Mitternacht enden. Beide Investoren hatten am 25. Oktober ihr Gebot um 10 Euro auf 480 Euro erhöht. EQT und Hellman & Friedman (H&F) hatten lange Zeit gegeneinander um ZOOPLUS gekämpft und sich immer wieder überboten - um das zu beenden, haben sie sich zusammengetan.



