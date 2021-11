Wien (ots) -Startschuss für die limitierte Día de los Muertos Artist EditionPadre Azul ehrt dieses Jahr das mexikanische Fest "der Tag der Toten" - Día de los Muertos (https://bit.ly/3k4Ua0g) - mit einer limitierten Sonderauflage.Feinster Tequila An\u0303ejo (https://bit.ly/3CNTkfz), zu 100 % aus blauer Agave, 18 Monate gereift in handverlesenen Eichenholzfässern, präsentiert in einer einzigartigen Flasche, gestaltet vom mexikanischen Ku\u0308nstler Jose\u0301 Parra.Neben den 2160 limitierten Flaschen werden auf Anfrage 40 Siebdrucke des Bildes - Caterina de Velas - signiert von José Parra zum Kauf angeboten. Der Erlös geht an die Stiftung RamonPorVida (https://bit.ly/3hOpD4T), eine Hilfsorganisation, die benachteiligten Kindern in Mexico unterstützt.Padre Azul Artist Edition 2021 JETZT BESTELLEN (https://padreazul.com/at/shop/detail/697ee14fc64d417eaf00cfe36f6a9bef)Pressekontakt:Tradition Mexico GmbHAuweg 20, A-6112 WattensE-Mail: shop@padreazul.comOriginal-Content von: Padre Azul Premium Tequila, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159217/5066736