London (ots/PRNewswire) -Die moderne Ikone Brooklyn Beckham unterstützt die nachhaltige Mission der Marke, bis 2030 die am nachhaltigsten geführte Modemarke der Welt zu werdenWir haben uns mit Brooklyn Beckham für die Einführung unserer nachhaltigen Kollektionen zusammengetan. Eine Weiterentwicklung unserer ursprünglichen Geschichte und eine moderne Version von Superdrys charakteristischen Stilen, für die sich das neueste Mitglied der Superdry-Familie einsetzt.Gemeinsam erforschen wir, wie wir eine bessere Zukunft schaffen und unserem Ziel gerecht werden können, durch Stil zu führen und gleichzeitig ein positives ökologisches Vermächtnis zu hinterlassen. Unsere neue nachhaltige Jackenkollektion aus Brooklyn, die aus recycelten Materialien hergestellt wird, ist jetzt noch besser. Wir haben eine Oberbekleidungskollektion aus recycelten Materialien entworfen, die größer ist als die jeder anderen globalen Marke. Dieses umfassende Sortiment bietet ein breites Spektrum an Farben, Passformen, Stilen und Silhouetten und verwendet dabei umweltfreundliche, recycelte Polsterungen. Sie können gut aussehen und gleichzeitig Gutes tun."Wir haben auf unsere Verbraucher gehört und unseren Markenanspruch neu definiert, um sicherzustellen, dass wir ein positives ökologisches Erbe hinterlassen. Brooklyn Beckham unterstützt diese Vision für eine nachhaltigere Zukunft", sagt CEO Julian Dunkerton. "Die Unterstützung von Brooklyn ist ein Beweis dafür, was wir als Marke leisten. Als Unternehmen wollen wir einen positiven Wandel für heutige und künftige Generationen bewirken, eine Generation, zu der Brooklyn spricht."Mit unseren wiederbelebten T-Shirts aus 100 % Bio-Baumwolle, unseren gepolsterten Longline-Jacken (https://www.superdry.com/mens/jackets/long-coats) aus 100 % recyceltem Material und unseren kultigen veganen Schuhen (https://www.superdry.com/mens/trainers/vegan-trainers) begleitet Brooklyn uns auf unserer Reise in die Welt der nachhaltigen Mode. "Nachhaltigkeit war mir schon immer ein wichtiges Anliegen, daher fiel mir die Entscheidung, mit Superdry zusammenzuarbeiten, leicht", sagt Brooklyn. "Als ich erfuhr, dass sie sich zum Ziel gesetzt hatten, bis 2030 die nachhaltigste Modemarke der Welt zu werden, wusste ich, dass ich auf jede erdenkliche Weise mitmachen wollte. Ich bin immer wieder beeindruckt von der Arbeit, die sie hinter den Kulissen geleistet haben, um ihr Ziel zu erreichen."Brooklyn hat eine Auswahl seiner Lieblingsstücke aus unseren Sustainable Sourced-Kollektionen zusammengestellt, die von dem in Los Angeles lebenden Fotografen Justin Campbell fotografiert wurden. Dazu gehören auch unsere Turnschuhe aus 100 % recycelter, biologischer Baumwolle und veganer Baumwolle. Verstärkung der zukünftigen Ziele der Marke, wie z. B. die Umstellung von 39 % aller Kleidungsstücke auf organische, weniger belastende oder recycelte Materialien im Jahr 2022 und 65 % bis 2025. Außerdem werden bis 2022 mehr als 6 500 Landwirte an unserem Schulungsprogramm zur Umstellung auf Bio-Baumwolle teilnehmen, und bis 2025 sollen es 20 000 Landwirte sein. Unsere veganen Turnschuhe, die von der Vegan Society zertifiziert sind, wurden bis zu 250.000 Mal einem Belastungstest unterzogen, um ihre Haltbarkeit zu gewährleisten. Die Obermaterialien bestehen zu 33 % aus recyceltem Material und durchlaufen bis zu 172 Tests, um sicherzustellen, dass sie keine tierischen Nebenprodukte enthalten. Das sind Wohlfühlteile für den Alltag und zeitlose Investitionsgüter.Superdry zertifiziert jede einzelne Jacke. Wir wissen, wie viele Flaschen für die Füllung jeder Jacke verwendet wurden. Je nach Größe und Füllung werden 4-58 recycelte Flaschen verwendet. Allein in diesem Jahr haben wir 43,9 Millionen Plastikflaschen vor Mülldeponien, Verbrennungsanlagen und dem Meer bewahrt. Unser Ethos besteht nicht nur darin, nach nachhaltigen Optionen zu suchen, sondern auch sicherzustellen, dass wir leistungsstarke Materialien beschaffen, die keine Kompromisse bei der dauerhaften Tragbarkeit oder dem außergewöhnlichen Stil eingehen. Unsere recycelte Füllung ist genauso warm wie jede andere Jackenfüllung und hält über Jahre hinweg.Der brandneue Vorzeige-Store von Superdry wird am 10. November als das nachhaltigste Geschäft in der Oxford Street eröffnet. 360 - 366 Oxford Street, London, W1C 1JN.Für weitere Informationen über die Partnerschaft wenden Sie sich bitte an asli.kacinas@welovepr.dehttps://www.superdry.com/concepts/gftBesuchen Sie den obigen Link, um mehr über unsere nachhaltigen Kollektionen zu erfahrenSuperdry ist auf Stil aufgebaut. Wir zelebrieren mit unseren Marken einen einzigartigen und unabhängigen Stil: Original & Vintage, Superdry Studios, Superdry CODE, Superdry X; und unsere Performance Sport Division. Wir lassen uns stets von der Abenteuerlust und der nachhaltigen Herstellung hochwertiger Produkte inspirieren. Superdry ist weltweit in 65 Ländern vertreten, und superdry.de, unser digitales Angebot, verkauft sicher und zuverlässig in über 100 Ländern weltweit.