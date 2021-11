Folgendes haben wir in unserem Podcast am Freitag ausgeführt (Dauer: 00:16:47) https://open.spotify.com/episode/6KrqdCc8LxWsRQAr2SnasQ - Caixa hat den Erste Group Anteil unseren Recherchen zufolge im Jahr 2012 in zwei Tranchen erworben. Als Verkäuferin fungierte damals die Erste Österreichische Spar-Casse Privatstiftung zu 16,80 Euro. Caixa hielt schon 2012 knapp unter zehn Prozent und war damals nach der Stiftung zweitgrösster Erste-Aktionär. Verkauft wurde 9 Jahre später zu 38 Euro. Dazu feine Dividenden. Wir haben Thomas Sommerauer, IR Erste Group, für den Podcast um ein Fazit gebeten: "Leider kann ich nichts dazu sagen, außer dass für mich der geringe Abschlag in der Platzierung und der heutige Kursanstieg ein Indiz für die ...

