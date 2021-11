Am Montag gibt Nextdoor sein Debüt an der Nasdaq. Die Plattform, die Nachbarn miteinander vernetzt, fusioniert mit dem SPAC Khosla Ventures Acquisition Co. II. Zur Finanzierung des weiteren Wachstums, bei dem Nextdoor Giganten wie Twitter oder Facebook schlägt, sammeln die Amerikaner einen dreistelligen Millionenbetrag ein.Der Deal spült der Social-Media-Plattform insgesamt 674 Millionen Dollar in die Kasse. Davon entfallen 404 Millionen auf Mittel aus dem SPAC und 270 Millionen Dollar auf das PIPE-Investment.Während ...

