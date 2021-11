Frankfurt (ots) -Seit 1949 halten die Fotografen von Deutschlands größter Nachrichtenagentur dpa Tag für Tag das Geschehen in Deutschland fest. Das einzigartige Archiv in Frankfurt ist ein lückenloses Zeitzeugnis von unschätzbarem Wert. 14 Millionen Negative, Dias und Prints zeigen die Geschichte Deutschlands in allen Facetten und dokumentieren wichtige historische Ereignisse, bedeutende Persönlichkeiten und gesellschaftliche Entwicklungen im Land. Die Zusammenarbeit der dpa-Tochter picture alliance mit 300 internationalen Partnern - wie Reuters, AP Images, akg-images, Mary Evans Picture Library oder ullstein bild - ermöglicht außerdem den Zugriff auf viele weitere bedeutende historische Archive und den Blick auf mehr als 100 Jahre Zeitgeschehen.Mit ihrem neuen Archiv-Portal (https://www.picture-alliance.com/webseries/134-topics/96690-Archiv---Geschichten-und-Geschichtlichestop) gibt die picture alliance einen umfassenden Einblick in ihr Archiv-Angebot. Ihre Bildredakteure haben die wichtigsten Themen und ausgewählte historische Sammlungen aufwändig recherchiert, zum Teil bisher unveröffentlichte Bilder neu eingescannt und thematisch sortiert zusammengestellt.Das Portal nimmt einen mit auf eine Zeitreise durch die Bundesrepublik oder die DDR und blickt zurück auf die 68er-Bewegung. Die Auswahlen geben nicht nur Einblicke in Wirtschaft, Politik, Wissenschaft, Katastrophen, Kriege oder Anschläge, sondern auch in Alltag und Freizeit, Kultur, Mode, Sport, Brauchtum, Reisen und die Welt der Royals und Promis. Außerdem werden ausgewählte Bildikonen und ihre Fotografen gezeigt und witzige Archivschätze sorgen für gute Laune. Das Portal wird kontinuierlich mit weiteren Kollektionen zu allen Themenbereichen ergänzt.Auf Kundenwunsch können individuelle Bildauswahlen zusammengestellt werden. Im dpa-Archiv und den Archiven der picture alliance-Partner warten viele weitere Millionen Bilder darauf, bei Bedarf digitalisiert zu werden. Für Anfragen steht das Team der picture alliance unter sales@picture-alliance.com zur Verfügung.Pressekontakt:dpa Picture-Alliance GmbHNicole LambrechtTelefon: +49 69 2716 34203E-Mail: lambrecht.nicole@dpa.comOriginal-Content von: dpa Picture-Alliance GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60900/5066801