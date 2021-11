Die Baozun-Aktie (WKN: A14S55) ist für mich stets eine junge, kleinere und leicht wachstumsschwächere Shopify-Aktie (WKN: A14TJP) gewesen. Zugegebenermaßen in einem ganz anderen Markt, in dem verschiedene E-Commerce-Marktverhältnisse herrschen. Allerdings trotzdem für mich mit viel Potenzial aufgrund der wirklich sehr geringen Bewertung. Allerdings glaube ich, dass es an der Zeit sein könnte, die Baozun-Aktie zu verkaufen und doch lieber in die Shopify-Aktie direkt zu investieren. Grundsätzlich ...

