DJ Henkel-CEO: Initiativen Consumer N-Amerika beginnen sich auszuzahlen

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Für Henkel hat der Turnaround im Konsumentengeschäft in Nordamerika CEO Carsten Knobel zufolge unverändert "Top-Priorität". Der Turnaround sei noch nicht erreicht, aber der Konzern sehe, dass die verschiedenen "Initiativen beginnen sich auszuzahlen", sagte Knobel in der Telefonkonferenz mit Analysten.

Nordamerika verzeichnete im dritten Quartal als einzige Region organischen Umsatzrückgang von 2,6 Prozent, sowohl in den Segmenten Laundry & Home Care (LHC) als auch Beauty Care waren die Umsätze rückläufig. Bei LHC lag dies den Angaben zufolge an "andauernden Herausforderungen bei Versorgung und Logistik".

CFO Marco Swoboda zufolge sind die Lieferkettenprobleme in Nordamerika im laufenden Jahr kein strukturelles Problem bei Henkel, weil sie die gesamte Branche sowie die Kunden beträfen. Unter anderem hätte wetterbedingt die Ölproduktion an der US-Golfküste gestockt, zum anderen gebe es einen Mangel an Lkws und Lkw-Fahrern. Die Probleme, die Henkel 2018 dort hatte, seien anderer Natur gewesen und hätten mit einer Umstellung der Logistik-IT zusammengehangen, so Swoboda.

November 08, 2021 04:33 ET (09:33 GMT)

