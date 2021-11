Die VP Bank ernennt Dr. Lars Kaiser zum Head Group Sustainability. Er wird am 1. März 2022 bei der VP Bank starten.Vaduz - Die VP Bank ernennt Dr. Lars Kaiser zum Head Group Sustainability. Lars Kaiser wird direkt an den Chief Investment Officer & Vorsitzenden des Nachhaltigkeits-Boards der VP Bank berichten. Er wird am 1. März 2022 bei der VP Bank starten. Der Nachhaltigkeitsplan 2026 ist ein wichtiger Pfeiler in der Gesamtstrategie der VP Bank und beinhaltet unter anderem die Initiative «Investing for Change»...

