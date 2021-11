Der Volkswagen-Konzern will in den kommenden fünf Jahren rund 1 Milliarde Euro in Lateinamerika investieren, um seine Wettbewerbssituation auf diesem wichtigen Markt weiter zu stärken und sich nachhaltig profitabel aufzustellen.Neben weiteren lokalen Fahrzeugprojekten sollen insbesondere die Digitalisierung und Dekarbonisierung in Südamerika einen zusätzlichen Schub erhalten, wie Volkswagen mitteilte. Dazu zählt auch der weitere Betrieb eines Forschungszentrums für den Einsatz von Bio-Kraftstoffen ...

