++ Europäische Aktienmärkte handeln uneinheitlich ++ DE30 handelt in einer 100-Punkte-Spanne nahe der 16.000er-Marke ++ Henkel-Aktie fällt nach Prognosesenkung ++ Der europäische Aktienmarkt handelt zu Beginn der neuen Woche uneinheitlich. Die Situation sieht ähnlich aus wie beim heutigen Handel in Asien, wo die wichtigsten Indizes ebenfalls Mühe hatten, eine gemeinsame Richtung zu finden. Der russische RTS (RUS50) ist mit einem Plus von rund 0,9% der Spitzenreiter, während der italienische FTSE MIB (ITA40) mit einem Minus von 0,2% am stärksten nachgibt. Einem Bericht des Handelsblatts zufolge deuten die neuen Regierungsprognosen auf ein höheres Steueraufkommen bis 2025 hin. Ein höheres Wirtschaftswachstum dürfte die Steuereinnahmen im Vergleich zur Mai-Schätzung in diesem Jahr um ...

