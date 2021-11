Die Füllstoffe des neuen Geschäftsfelds Tailored Filler Solutions basieren nicht auf der Kieselerde. Die Produkte Gloxil iM16k A, Gloxil SF 91 A und Struktosil 45 AM sind für den Einsatz im Kunststoff- und Elastomerbereich geeignet und wurden für hohe Anforderungen in Nischenanwendungen entwickelt. Das Gloxil iM16k A basiert auf der Mikroholglaskugel von 3M und ist hauptsächlich für den Einsatz in der Fertigung von Thermoplasten mit Ansprüchen an eine geringe Dichte und geringem Gewicht bestimmt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...