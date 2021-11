Berlin (ots) -Von Nachhaltigkeit bis Digitalisierung - Eran Gartner, CEO von Pandrol und Thomas Lorent, technischer Direktor für nachhaltige resiliente Systeme, sprechen im InnoTrans Podcast über die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen in der Bahninfrastruktur.Infrastruktur müsse heutzutage schneller und zu günstigeren Lebenszykluskosten zur Verfügung gestellt werden. Und sie müsse resilient gegenüber sämtlichen potenziellen Beeinträchtigungen sein. Die Bilder von überfluteten U-Bahn-Stationen in der jüngsten Vergangenheit hätten eindrucksvoll gezeigt, wie wichtig es sei, sich auf den Klimawandel vorzubereiten. Der Bau und die Instandhaltung der Infrastruktur habe nach wie vor einen großen Einfluss auf den CO2-Fußabdruck im Bahnsektor. Daher sei es umso wichtiger, dass die Infrastruktur von vornherein auf Langlebigkeit ausgelegt sei. Auch Eco-Design leiste einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit. Darüber hinaus sprechen die Beiden im InnoTrans Podcast über die Rolle der Digitalisierung in der Bahninfrastruktur. Hier brauche es ein intelligentes System, um Probleme in der Infrastruktur frühzeitig zu erkennen und Ausfälle zu minimieren.Alle Folgen des InnoTrans Podcasts finden Sie hier (https://www.innotrans.de/de/preview/). Ergänzende Informationen zu den Folgen erhalten Sie auf unseren Social-Media-Kanälen (LinkedIn (https://www.linkedin.com/showcase/innotrans/) und auf Twitter unter @InnoTrans (https://twitter.com/innotrans?lang=de)) sowie in unserem InnoTrans Blog (https://www.innotrans.de/de/presse/blog/).Die nächste Episode des InnoTrans Podcasts erscheint am 14. Dezember.Pressekontakt:Messe Berlin GmbHEmanuel HögerPressesprecher und GeschäftsbereichsleiterCorporate CommunicationUnternehmensgruppeMesse Berlinwww.messe-berlin.deTwitter: @MesseBerlinInnoTransBritta WoltersPressesprecherinT +49 30 3038 2279britta.wolters@messe-berlin.dewww.innotrans.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6600/5066883