Nach dem zuletzt guten Lauf der Börsen Europas haben es die Anleger am Montag erst einmal ruhig angehen lassen.Paris / London - Nach dem zuletzt guten Lauf der Börsen Europas haben es die Anleger am Montag erst einmal ruhig angehen lassen. Der EuroStoxx 50 fiel am Vormittag um 0,11 Prozent auf 4358,19 Punkte, nachdem er vor dem Wochenende auf ein Hoch seit 2008 gestiegen war. Für den französischen Cac-40-Index ging es um 0,12 Prozent auf 7049,30 Zähler nach oben. Der britische FTSE 100 fiel leicht um 0...

Den vollständigen Artikel lesen ...