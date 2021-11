Die Robots-Meta-Tags sind für SEO sehr wichtig. Auf das Ranking haben aber Tags mit Default-Werten keinerlei Auswirkung, so John Müller von Google. Die Robots-Meta-Tags sind für SEO-Expert:innen ein gutes Mittel, um das Crawlen und die Rankings zu beeinflussen. Seiten können damit beispielsweise von der Indexierung ausgeschlossen und somit ein Ranking verhindert werden. Dabei kann für einzelne Crawler definiert werden, was sie tun sollen: So kann beispielsweise der Crawler für die Websuche durchgewunken werden, während der Crawler für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...