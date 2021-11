NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Siemens Gamesa nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal und der anschließenden Telefonkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 31,10 Euro belassen. Analyst Ajay Patel sieht in einer am Montag vorliegenden Studie einigen Optimismus in den vom Windkraftanlagenbauer gesetzten Zielen und nannte dies "positiv". Zudem verwies er auf die geringer als erwartete Nettoverschuldung für 2020/21, was mögliche Sorgen von Investoren über die Bilanz beruhigen dürfte. Er erwartet - insbesondere nach der jüngsten Kursschwäche - daher positive Impulse für die Aktie/ck/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2021 / 20:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: ES0143416115

SIEMENS GAMESA-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de