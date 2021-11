Mladá Boleslav (ots) -› Mehr als eine halbe Million produzierte Einheiten des SUV seit Markteinführung im Jahr 2017› Im vergangenen Jahr sowie im ersten Halbjahr 2021 meistverkauftes SUV der Marke und zweitbeliebtester ŠKODA überhaupt› Zweites Modell der SUV-Offensive von ŠKODA mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet› Am 30. November debütiert der aufgefrischte ŠKODA KAROQ im Rahmen einer digitalen MedienpräsentationSeit seiner Vorstellung im Frühjahr 2017 hat der ŠKODA KAROQ großen Anteil am Erfolg des tschechischen Automobilherstellers. An der Seite seines ,großen Bruders' KODIAQ überzeugte das kompakte SUV seitdem weltweit zahlreiche Kunden und Fachmagazine und prägte die Entwicklung von ŠKODA in den letzten Jahren maßgeblich mit. Insgesamt rollte der KAROQ bereits mehr als eine halbe Million Mal vom Band. Im vergangenen Jahr sowie im ersten Halbjahr 2021 war er das meistverkaufte ŠKODA SUV und hinter dem OCTAVIA das zweitbeliebteste Modell der Marke. Am 30. November debütiert der aufgefrischte ŠKODA KAROQ im Rahmen einer digitalen Medienpräsentation.Martin Jahn, ŠKODA AUTO Vorstand für Vertrieb und Marketing, sagt: "Mit seinem großzügigen Raumangebot und seiner ŠKODA typischen Funktionalität hat der KAROQ unsere Kunden von Beginn an begeistert. Im vergangenen Jahr sowie im ersten Halbjahr 2021 war er unser gefragtestes SUV-Modell - das verdeutlicht seine Bedeutung im Modellportfolio. Ich bin davon überzeugt, dass wir mit der Neuauflage des KAROQ an diese Erfolgsgeschichte anknüpfen und weitere Kunden für die Marke gewinnen werden."Mit dem KAROQ machte ŠKODA im Jahr 2017 den zweiten Schritt seiner SUV-Offensive, damit ist die Modellreihe wichtiger Teil einer echten Erfolgsgeschichte: 2020 betrug der Anteil dieses Fahrzeugsegments an den weltweiten Auslieferungen von ŠKODA fast 40 Prozent. 2020 und im ersten Halbjahr 2021 war der KAROQ sogar das gefragteste SUV der Marke und insgesamt das am zweithäufigsten ausgelieferte Modell des tschechischen Automobilherstellers nach dem OCTAVIA. Insgesamt sind seit 2017 mehr als 500.000 Einheiten des KAROQ vom Band gerollt, der weltweit aktuell in 60 Ländern angeboten wird. ŠKODA fertigt das Modell in der Tschechischen Republik, der Slowakei sowie in Russland und China.Emotionales Design und typische ŠKODA QualitätenBei seiner Einführung knüpfte der KAROQ mit kristallinen Elementen, dynamischen Formen und scharfen Linien an die emotionale Designsprache des KODIAQ an. Die Modellbezeichnung mit einem ,K' am Anfang und einem ,Q' am Ende führte außerdem die typische SUV-Nomenklatur von ŠKODA fort. Der Name geht zurück auf die Sprache der Alutiiq, der Ureinwohner von Alaska. Mit seinen kompakten Abmessungen eignet sich der KAROQ optimal für den Einsatz in der Stadt, gleichzeitig erlauben der Offroad-Modus, die hohe Bodenfreiheit sowie der optionale Allradantrieb auch Fahrten abseits befestigter Straßen. Sein außergewöhnlich gutes Platzangebot und der große Gepäckraum machen ihn zum idealen Fahrzeug für Familien und lifestyleorientierte Kunden. Die auf Wunsch erhältlichen VarioFlex-Rücksitze sind nur eines von zahlreichen Simply Clever-Features des funktionalen KAROQ. Weiterhin bietet er eine hohe aktive und passive Sicherheit, zahlreiche Assistenzsysteme, noch besseren Komfort und eine Vielzahl moderner Konnektivitätsfeatures.Zahlreiche Auszeichnungen internationaler FachmedienNeben seiner großen Beliebtheit bei Kunden steht der ŠKODA KAROQ auch bei internationalen Fachmedien hoch im Kurs. Das unterstreichen zahlreiche Auszeichnungen seit seinem Debüt im Jahr 2017. Bereits in seinem ersten Verkaufsjahr erhielt der KAROQ in Deutschland, dem weltgrößten Einzelmarkt für ŠKODA, Awards der auflagenstärksten Automobilmagazine. Auto Bild vergab das ,Goldene Lenkrad' für das beste kleine SUV und auto motor und sport zeichnete ihn für das beste neue Design bei kompakten SUV mit dem ,AUTONIS'-Award aus. Bei der ,Auto Trophy' der Auto Zeitung ließ der KAROQ die Konkurrenz in der Kategorie des besten Import-SUV bis 25.000 Euro in den Jahren 2017, 2018 und 2019 hinter sich. 2018 überzeugte er die Teilnehmer an der Leserwahl ,Best Cars' von auto motor und sport und sicherte sich bei den kompakten SUV und Geländewagen den Titel als bestes Importfahrzeug. Hinzu kamen Auszeichnungen als ,Auto des Jahres' in der Tschechischen Republik und in Griechenland sowie als ,SUV des Jahres' in Bulgarien oder bei den ,The Fleet News Awards' in Großbritannien. Die Fachzeitschrift firmenauto kürte den ŠKODA KAROQ von 2019 bis 2021 dreimal in Folge zum ,Firmenauto des Jahres' in der Kategorie kompakte SUV und Crossover. 2021 sicherte sich der KAROQ neben der Wahl zum ,Besten Familien-SUV' durch das britische Magazin What Car? außerdem zwei Auszeichnungen in Russland. 