DJ PRESSEMITTEILUNG/Tim Neukirchen ist jetzt Mitglied der Veeam Vanguard Community

Tim Neukirchen, Leiter der Business Unit Datacenter Services beim Neu-Ulmer IT-Haus s.i.g. mbH, wurde jetzt in den exklusiven Kreis der Veeam Vanguard Community aufgenommen. Diese Auszeichnung wird lediglich den Top-Influencern des Herstellers von Backup-, Wiederherstellungs- und Datenmanagement-Lösungen zuteil. Weltweit gibt es ganze 73 Veeam Vanguards, davon lediglich sieben aus Deutschland. Gleichzeitig wurde Tim Neukirchen nach 2019 und 2020 erneut als VMware vExpert ausgezeichnet. Dem globalen Kreis von Experten für Cloud Computing sowie die Virtualisierung von Rechenzentrumsinfrastrukturen gehören international rund 2.200 VMware-Spezialisten an.

"Wir gratulieren Tim Neukirchen zu diesen herausragenden Auszeichnungen. Sie sind auch ein sichtbarer Beleg, für unser Bestreben, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei allen wichtigen Soft- und Hardware-Partnern auf den höchstmöglichen Levels zu zertifizieren. Damit unsere Kunden sich darauf verlassen können, dass sie jeweils die bestmögliche Lösung bekommen", freut sich Guido Fetzer, Geschäftsführer der s.i.g. mbH. Für die s.i.g.-Business Unit Data Center Services, die ihre Kunden mit Komplettlösungen für das Rechenzentrum vom Server über Storage und Backup bis zur Security ausstattet, gehören Veeam und VMware zu den zentralen Partnern und Zulieferern.

Über s.i.g. IT mit IQ

s.i.g. IT mit IQ steht für ein umfassendes Portfolio aus Hardware, Software und Services, mit dem das IT-Systemhaus seine Kunden lokal wie global in allen Fragen von Storage, Backup, Network-Security, IT-Infrastruktur, Industrial-IT, Unified Communication & Collaboration (UCC) oder Datenschutz unterstützt. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Neu-Ulm und einer Niederlassung in Erfurt wurde 1997 gegründet und erzielte 2020 mit rund 70 Mitarbeitern rund 22 Millionen Euro Umsatz. Die Unternehmensidee "Play Business Safe" steht für Kompetenz, Vertrauen, Verlässlichkeit und Sicherheit. Zu den Kunden gehören mittelständische Unternehmen genauso wie Global Player, die Öffentliche Verwaltung oder der Gesundheitssektor.

