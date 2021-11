Eine SportWoche-Story aus 2011 stellte die besten zehn Sandplatzspieler ever vor. Zehn Jahre später sind diese Top10 noch immer die Top10. Die Nr. 1 von damals ist freilich noch unsterblicher geworden: Rafael Nadal. Zu Redaktionsschluss dieser Zeilen finden die US-Open in Flushing Meadows statt. Der österreichische Titelverteidiger Dominic Thiem musste heuer verletzungsbedingt passen, das kam nicht kurzfristig, es ist eine längere Geschichte, die er jetzt mal auskurieren muss. Damit wird es vorerst bei zwei österreichischen Siegen bei Grand Slam Turnieren bleiben: Thiem 2020 bei den US Open und natürlich Thomas Muster 1995 bei den French Open. Auf der nebenstehenden SportWoche-Doppelseite gibt es unten eine Replik Musters aus 2015: "Meine Karriere ...

