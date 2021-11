Minden (ots) -Die WAGO Gruppe hat das gesamtwirtschaftliche Wachstum und den Rückenwind in der Elektrotechnik- und Automatisierungsbranche in diesem Jahr erfolgreich genutzt und Anfang November die Umsatzmilliarde geknackt. Damit erreicht das Mindener Familienunternehmen eine Umsatzsteigerung von mehr als 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und gehört laut des "Top 100"-Ranking der Strategieberatung Munich Strategy zu den 100 wachstumsstärksten Mittelständlern Deutschlands, wie das Handelsblatt berichtete.Ein Meilenstein, der vor allem dem Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verdanken ist, das WAGO mit einer weltweiten Bonuszahlung honoriert. Im Zuge der Coronapandemie wurden weite Teile der Belegschaft kurzfristig auf das mobile Arbeiten, inklusive einer Anpassung der IT-Infrastruktur und flexibler Arbeitsmodelle umgestellt. In Verbindung mit einem umfassenden Gesundheitskonzept konnte trotz der herausfordernden Umstände eine Leistungssteigerung ermöglicht werden.Als international agierende Unternehmensgruppe ist auch WAGO mit der angespannten Beschaffungssituation konfrontiert - in Kombination mit den anhaltend hohen Auftragsbeständen ist dies eine Herausforderung für Produktion und alle Bereiche der Supply-Chain. Hier unterstützt eine sehr umsichtige Planung und die hervorragende Abstimmung der Teams untereinander, die Situation zu kontrollieren."Die Zeichen bei WAGO stehen auf Wachstum; die zweite Umsatzmilliarde haben wir fest im Blick" betont CEO Dr. Heiner Lang. Dafür soll auch das WAGO Team größer werden. In allen Bereichen wird Verstärkung gesucht - von Ingenieuren über IT- und Vertriebsexperten bis hin zu Fachkräften in Produktion und Verwaltung.Über WAGODie WAGO Gruppe zählt zu den international richtungweisenden Anbietern der Verbindungs- und Automatisierungstechnik sowie der Interface-Elektronik. Im Bereich der Federklemmtechnik ist das familiengeführte Unternehmen Weltmarktführer. Seit seiner Gründung 1951 ist WAGO stetig gewachsen und beschäftigt heute weltweit etwa 8.500 Mitarbeiter, davon rund 4.000 in Deutschland am Stammsitz im ostwestfälischen Minden und im thüringischen Sondershausen. Im Jahr 2020 betrug der Umsatz 950 Millionen Euro.Pressekontakt:WAGO GmbH & Co. KGTina NoltingCorporate MarketingCorporate CommunicationPhone: +49 571 887 - 77689Fax: +49 571 887 - 877689E-Mail: tina.nolting@wago.comHansastraße 2732423 MindenDeutschlandwww.wago.comOriginal-Content von: WAGO GmbH & Co.KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/23864/5067068