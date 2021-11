Pfizers Corona-Pille sorgte am Freitag für Furore, und schickte die Biontech-Aktie in den Keller. Doch am Impfstoff der Mainzer führt auch künftig kein Weg vorbei, meinen Experten. Am Dienstag kommen die neuen Zahlen.Die Anteile des Corona-Impfstoffpioniers Biontech erholen sich zum Wochensatart etwas vom Kursrutsch der vergangenen beiden Handelstage. Nachdem sie wegen eines gekürzten Absatzziels ...

Den vollständigen Artikel lesen ...