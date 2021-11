DGAP-Ad-hoc: 11880 Solutions AG / Schlagwort(e): Personalie

11880 Solutions-Aufsichtsrat verlängert Vertrag von Christian Maar vorzeitig: Die dritte Amtszeit nach seiner Bestellung zum Vorstandsvorsitzenden beginnt am 1. April 2022



08.11.2021 / 12:38 CET/CEST

Essen, 08. November 2021 - Der Aufsichtsrat der 11880 Solutions AG konnte den Vorstandsvorsitzenden Christian Maar jetzt für eine dritte Amtszeit gewinnen. Mit einer vorzeitigen Vertragsverlängerung wurde der Manager, der am 29. April 2015 zum CEO der Gesellschaft bestellt wurde, nun für weitere fünf Jahre verpflichtet und wird somit bis mindestens Ende März 2027 die 11880 Solutions AG leiten. Als Vorstandsvorsitzender hat Christian Maar das Unternehmen vor sechs Jahren in einer schwierigen Phase übernommen und seitdem strategisch und wirtschaftlich wieder zum Erfolg geführt. Dr. Michael Wiesbrock, Vorsitzender des Aufsichtsrats der 11880 Solutions AG, sagt: "Ich freue mich sehr über die Verlängerung des Vertrags mit Christian Maar. Er ist ein hervorragender Manager und setzt mit seiner Fünf-Jahres-Verpflichtung ein wichtiges Zeichen für Kontinuität. Es ist vor allem sein Verdienst, dass sich das Unternehmen in den letzten Jahren und insbesondere im vergangenen Krisenjahr so erfolgreich entwickelt hat. Der gesamte Aufsichtsrat wünscht ihm weiterhin viel Erfolg und freut sich auf die weitere Zusammenarbeit." Christian Maar hat nach seinem Amtsantritt im Sommer 2015 begonnen, die 11880 Solutions AG neu auszurichten. Im Digitalgeschäft entwickelte er ein innovatives Produktportfolio, das den damaligen Kundenrückgang schnell stoppte und in den vergangenen fünf Jahren zu einer Verdreifachung der Kundenzahl und deutlichen Steigerung des Kundenwertes führte. Mit der Entwicklung der Traffic-starken Portale werkenntdenBESTEN, der einzigen Suchmaschine für Online-Bewertungen in Deutschland, und wirfindenDeinenJOB wurden im Digitalgeschäft zusätzliche Pfeiler für eine erfolgreiche Online-Vermarktung kleiner und mittlerer Unternehmen geschaffen. Im ehemaligen Kerngeschäft der Telefonauskunft änderte Christian Maar ebenfalls die Kursrichtung. Er investierte in den Aufbau der heute erfolgreichen Call Center Services und sorgte zusätzlich mit dem Abschluss von Kooperationen für neues Umsatzwachstum. "Ich freue mich über das Vertrauen, das der Aufsichtsrat mir erneut entgegengebracht hat. Auch in meiner dritten Amtszeit werde ich die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens mit der Unterstützung unseres großartigen Teams weiter vorantreiben, denn wir haben ein großes Ziel: Wir wollen die Nummer 1 im Bereich Online-Marketing-Lösungen für kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland werden", sagt Christian Maar, Vorstandsvorsitzender der 11880 Solutions AG.





Kontakt:

Anja Meyer

Public & Investor Relations

11880 Solutions AG

Tel.: 0201 / 8099-188

E-Mail: anja.meyer@11880.com

