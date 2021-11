Nach dem fulminanten Börsendebüt am Freitag steht die Aktie von Mainz Biomed am Montag vorbörslich bereits wieder zweistellig im Plus. Das deutsche Biotech-Unternehmen arbeitet aktuell an der US-Zulassung für seinen Test zur Früherkennung von Darmkrebs. Darüber hinaus warten die Mainzer mit einer spannenden Pipeline auf.Bei 14,35 Dollar gingen die Papiere von Mainz Biomed beim IPO an der Nasdaq am Freitag in den Handel - 187 Prozent über dem Ausgabepreis von fünf Dollar. Zwar kam der Kurs im Tagesverlauf ...

