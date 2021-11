DJ MARKT USA/Wall Street dürfte weiterlaufen - Tesla unter Druck

Nach den Rekordständen zum Wochenschluss könnte die Wall Street am Montag noch etwas weiterlaufen. Große Sprünge deutet der Aktienterminmarkt aber zunächst nicht an. Die Luft werde dünner, heißt es angesichts immer neuer Rekorde. Der marktbreite S&P-500 hat in den vergangenen sieben Wochen sechsmal mit Aufschlägen geschlossen und in 16 der vergangenen 18 Sitzungen. Als Hauptursache hinter der Rally nennen Händler die überraschend positiv verlaufende Berichtsperiode der Unternehmen. 82 Prozent der im S&P-500 gelisteten Unternehmen haben die Markterwartungen geschlagen.

"Es ist eine richtig gut verlaufende Berichtsperiode. Der Markt zieht mit steigenden Gewinnkennziffern an. Wir sehen, dass Unternehmen die Preissetzungsmacht besitzen, die sie benötigen, und Verbraucher geben Teile des Geldes, das sie in der Pandemie zurückgehalten haben, nun aus", sagt Investmentstratege Altaf Kassam von State Street Global Advisors. Etwas gestützt wird der Markt aktuell vom Forschritte machenden Infrastrukturprogramm von US-Präsident Joe Biden. Das Repräsentantenhaus hatte den Plänen zugestimmt. Weitergehende Regelungen hängen aber noch immer im politischen Prozess fest.

Unter den Einzelaktien stechen Tesla mit einem vorbörslichen Abschlag von weiteren 5,4 Prozent ins Auge. CEO Elon Musk hatte über Twitter gefragt, ob er Anteile am Unternehmen veräußern solle. Die Nutzer des Sozialen Netzwerks votierten für einen Anteilsverkauf von 10 Prozent an Tesla. Ein solcher Umfang hätte ein Volumen von 21 Milliarden US-Dollar.

November 08, 2021

