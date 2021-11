Lieber Börsianer, Kryptowährungen erleben einen Höhenflug. Es vergeht mittlerweile kaum ein Tag, an dem Bitcoin & Co. nicht wieder einen neuen Rekord knacken. Dabei gilt die Devise: Die Hausse nährt die Hausse. Konkret: Neue Hochkurse ziehen wieder weiteres Kapital an, das wiederum sorgt für den nächsten Rekordkurs usw. Selbst die Zentralbanken steigen mittlerweile in das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...