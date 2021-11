Neben den Feldern im Wiener Becken will ADX Energy Limited (ASX: ADX, FSE: GHU) nun auch die Ölproduktion in Oberösterreich vorantreiben. In der Nähe von Linz auf dem Konzessionsgebiet Anshof-1 werden am 15. November die Arbeiten zur Vorbereitung der Bohrstelle beginnen. Die nötige Genehmigung der österreichischen Behörden liegt inzwischen vor. Wenn von ADX Energys österreichischen Bohrgebieten die Rede ist, dann sind ...

Den vollständigen Artikel lesen ...