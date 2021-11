Seine ersten drei Monatsgehälter als New Yorker Bürgermeister möchte Eric Adams in Bitcoin haben. In einem Interview schlug er zudem vor, Schulen sollten sich für neue Inhalte öffnen. New York soll wieder ein Zentrum für Innovationen werden. Der baldige Bürgermeister Eric Adams sendet weitere Signale dafür. Mit seinem Statement auf Twitter, dass er sich seine ersten drei Monatsgehälter in Bitcoin auszahlen lassen will, stieß allerdings nicht nur auf Begeisterung. Als eine CNN-Moderatorin ihn in einem TV-Interview darauf anspricht, zeigt er sich überzeugt von der Technologie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...