DJ Meilenstein erreicht - Blender Bites Superfood-Smoothie-Pucks jetzt bei 'Loblaws'

DGAP-Media / 2021-11-08 / 14:01

Meilenstein erreicht - Blender Bites Superfood-Smoothie-Pucks jetzt bei "Loblaws"

Blender Bites Limited (ISIN: CA09353K1093; WKN: A3C3Y2), ein kanadisches Unternehmen, das vorportionierte und tiefgekühlte pflanzliche Smoothie-Produkte in Bioqualität entwickelt und vermarktet, freut sich bekannt zu geben, dass seine Superfood-Pucks "Power Berry" und "Vita-Smoothie" in das Sortiment der Firma "Loblaws Companies Limited" aufgenommen wurden. "Loblaws" ist die größte Lebensmittel-Einzelhandelskette Kanadas.

Nachdem das Unternehmen bereits im Oktober eine bemerkenswerte Steigerung bei der Produktion seiner Smoothie-Pucks (Produktionsplus von 2934%) verzeichnen konnte, ist diese Nachricht natürlich die fast logische Konsequenz. "Loblaws Limited" hat die Blender Bites-Produkte "Power Berry" und "Vita-Smoothie" in sein Angebot aufgenommen und dem Unternehmen eine Produktplatzierung im Tiefkühlbereich in 59 Filialen seines Market-Segments sowie in 107 Filialen im besonders umsatzstarken Discount-Segment zugesichert. Unter dem Market-Banner können die Konsument:innnen die Blender Bites-Produkte in den Lebensmittelgeschäften der Loblaws Limited-Partner "Zehrs", "Loblaws", "Your Independent Grocer" und "Provigo" kaufen, unter dem Discount-Banner sind sie im "Real Canadian Superstore" erhältlich.

"Loblaws" ist Kanadas größter Lebensmittelhändler. Unter dem Dach von "Loblaws Limited" sind zwei Geschäftsbereiche mit mehreren Partnern angesiedelt. Das sind einerseits der Geschäftsbereich "Market", zu dem die höherwertigen Banner von "Loblaws Limited" zählen, und andererseits der Geschäftsbereich "Discount", in dem sich die volumenstarken Tiefpreis-Banner befinden. Das Tiefkühlsegment zählt traditionell zu jenen Bereichen des Lebensmittelhandels, wo es am schwierigsten ist, eine Platzierung zu erreichen. Das ist eine weitere Bestätigung für den Konzeptnachweis und die Beliebtheit der Marke Blender Bites.

"Das Unternehmen freut sich sehr darüber, wie gut seine funktionalen Bio-Smoothie-Pucks von den kanadischen Konsumenten angenommen werden, und empfindet es als große Ehre, in das Sortiment der landesweit größten Kette im Lebensmittel-Einzelhandel, die im Jahr 2020 einen Umsatz von über 50 Milliarden erwirtschaftete, aufgenommen worden zu sein. Durch den Einstieg in mehr als 160 stationären Lebensmittelgeschäften der verschiedenen Geschäftssegmente von Loblaws Limited ist das Unternehmen zuversichtlich, dass die Bekanntheit seiner Produkte und die entsprechende Nachfrage bei den gesundheitsbewussten, vielbeschäftigten Kanadiern weiter steigen wird. Blender Bites ist kein exklusives Produkt, sondern eine Lösung, von der alle Verbraucher profitieren können, wie uns auch die aktuelle Produktlistung unter verschiedenen Bannern ganz klar zeigt. Nachdem Blender nun sowohl im Market- als auch im Discount-Segment dieser großen kanadischen Lebensmittelkette erhältlich ist, sind wir in der Lage, eine sehr vielfältige Klientel zu erreichen, die von unseren gesunden, praktischen, köstlichen und innovativen Smoothies sicherlich profitieren wird. Es ist uns eine Ehre, in den Regalen eines so renommierten kanadischen Einzelhändlers wie Loblaws vertreten zu sein", freut sich Chelsie Hodge, CEO von Blender Bites.

Blender Bites mit Vorreiterrolle im wachsenden Markt der Smoothies

In den Vereinigten Staaten erzielte der Markt für Smoothies im Jahr 2019 ein Marktvolumen von 12,1 Milliarden US-Dollar und dürfte mit einer jährlichen Zuwachsrate (CAGR) von 10,1 % bis zum Jahr 2026 auf 17 Milliarden US-Dollar ansteigen. https://www.marketdataforecast.com/market-reports/smoothies-market

Blender Bites reitet schon seit einiger Zeit auf der grünen Nachhaltigkeitswelle mit und gilt bei vorportionierten, tiefgekühlten Smoothies bereits als absoluter Vorreiter. Bei den "Smoothie-Pucks" des Food-Unternehmens steht die Funktionalität im Vordergrund, sie sind aber vor allem wegen ihrer hohen Nährstoffdichte sehr gesund. Die tiefgefrorenen "Pucks", aus denen im Blender-Bites-Mixer köstliche grüne Smoothies werden, sind reich an Vitaminen, Mineralstoffen und sättigenden Ballaststoffen, liefern aber verhältnismäßig wenig Kalorien.

Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und war das erste Unternehmen in Westkanada, das ein vorportioniertes Easy Smoothie-Produkt auf den Markt brachte, welches keine unnötigen Plastikverpackungen enthält. Die Produkte von Blender Bites sind bio, vegan, gentechnikfrei, glutenfrei und enthalten weder Milch noch Soja. Den Produkten wird kein Zucker zugesetzt und sie werden in Kanada hergestellt. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Verbrauchern eine äußerst nahrhafte und bequeme Smoothie-Lösung in Bioqualität anzubieten. Jede Portion enthält eine Mischung aus Bio-Früchten, grünem Gemüse und funktionellen Zusatzstoffen. Blender Bites Produkte haben eine zertifizierte Bioqualität, die in ganz Kanada und in den USA vertrieben werden und derzeit in mehr als 800 Geschäften erhältlich sind.

Nachhaltigkeit - "zero waste" und "bio" liegen voll im Trend

Die Vertriebs- und die deutliche Produktionssteigerung der Blender Bites Limited (ISIN: CA09353K1093; WKN: A3C3Y2) könnten bereits erste Indikatoren für einen kurz bevorstehenden Kursanstieg der Aktie sein. Außerdem sind alle Nachhaltigkeitsindizes des Unternehmens voll im "grünen Bereich", das könnte ein weiterer wichtiger Faktor für das bevorstehende Wachstum des Unternehmens sein, zumal nachhaltiges Anlegen an den Börsen immer populärer wird.

Bei einem solchen "Hot Stock" sollte man aber lieber einen kühlen Kopf bewahren und schnell einsteigen, denn gerade könnte die Einstiegsgelegenheit nicht besser sein, denn das Unternehmen befindet sich noch in einer Frühphase der Unternehmensgeschichte, da dürften die Aktien noch deutlich unterbewertet sein. Auch die Tatsache, dass Blender Bites für das kommende Jahr die Markterweiterung für den Bio-Umsatz-Spitzenreiter, USA, geplant hat, sollte Anleger und Investoren nicht "kalt" lassen.

Über Blender Bites

Blender Bites ist ein kanadisches Unternehmen, das eine Reihe von hochwertigen Tiefkühlprodukten entwickelt und vermarktet, bei denen die Funktionalität im Vordergrund steht. Blender Bites wurde im Jahr 2016 gegründet und war das erste Unternehmen in Westkanada, das ein vorportioniertes "Easy Smoothie"-Produkt auf den Markt brachte, welches keine unnötigen Plastikverpackungen enthält.

Die Produkte von Blender Bites sind bio, vegan, gentechnikfrei, glutenfrei und enthalten weder Milch noch Soja. Den Produkten wird kein Zucker zugesetzt und sie werden in Kanada hergestellt. Die Produkte von Blender Bites werden in ganz Kanada vertrieben und sind derzeit in mehr als 800 Geschäften erhältlich, unter anderem bei den Handelsketten Sobeys, Safeway, Save on Foods, Whole Foods Market, Buy-Low/Nesters, IGA und Fresh Street.

Disclaimer

Die Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen, die Aktien-Metriken auf seinen Webseiten und in seinen Newslettern veröffentlicht, stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelten Notierungen noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet. Dennoch ist die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der Ausführungen bzw. der Aktienbesprechungen für die eigene Anlageentscheidung möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Wir geben zu bedenken, dass Aktieninvestments ausnahmslos mit Risiko verbunden sind. Jedes Geschäft mit Optionsscheinen, Hebelzertifikaten oder sonstigen Finanzprodukten ist sogar mit äußerst großen Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten, im schlimmsten Fall zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen. Bei derivativen Produkten ist die Wahrscheinlichkeit extremer Verluste mindestens genauso hoch wie bei SmallCap Aktien, wobei auch die großen in- und ausländischen Aktienwerte schwere Kursverluste bis hin zum Totalverlust erleiden können. Jeglicher Haftungsanspruch auch für ausländische Aktienempfehlungen, Derivate und Fondsempfehlungen wird daher ausnahmslos ausgeschlossen. Sie sollten sich vor jeder Anlageentscheidung (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens) weitergehend beraten lassen. Obwohl die in den Analysen und Markteinschätzungen von Aktien-Metriken enthaltenen Wertungen und Aussagen mit der angemessenen Sorgfalt erstellt wurden, übernehmen wir keinerlei Verantwortung oder Haftung für Fehler, Versäumnisse oder falsche Angaben. Dies gilt ebenso für alle von unseren Gesprächspartnern in den Interviews geäußerten Darstellungen, Zahlen und Beurteilungen.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 08, 2021 08:01 ET (13:01 GMT)