Merkel über Corona-Lage "seit Wochen sehr besorgt"

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist besorgt über die Corona-Entwicklung und ruft laut Regierungssprecher Steffen Seibert Bürger, Wirtschaft und die verschiedenen staatlichen Ebenen zum Handeln auf. Merkel sei "seit Wochen über die Entwicklung der Pandemie sehr besorgt", sagte Seibert. Sie rufe alle dazu auf, "das zu tun, was nötig ist, um die Pandemie in den Griff zu bekommen". Seibert rief erneut dazu auf, sich impfen zu lassen. "Es gibt einen klaren Zusammenhang: Die Situation ist dort am schlimmsten, wo die Impfquoten am geringsten sind", betonte er. Die allermeisten Corona-Patienten seien ungeimpft.

Seibert rief auch zu schnellen Auffrischungsimpfungen für Bewohner von Alten- und Pflegeeinrichtungen auf. "Bei diesem langsamen Tempo darf es nicht bleiben." Jeder Betreiber einer Einrichtung müsse sich jetzt darum kümmern. Zumindest für ungeimpfte Mitarbeiter in den Heimen und für Besucher müsse es zudem "eine tägliche Testpflicht geben". Beschlüsse der Gesundheitsminister dazu seien "noch nicht präzise genug". Einer Wiedereinführung kostenloser Bürgertests steht Merkel laut ihrem Sprecher positiv gegenüber. "Die Kanzlerin kann nachvollziehen, dass darüber jetzt nachgedacht wird", sagte er.

Merkel begleite "solche Überlegungen durchaus positiv". Man sei in einer sehr dynamischen Lage und müsse immer wieder auf die Umstände schauen. Die Regierung habe sich aber "gegen eine allgemeine Impfpflicht ausgesprochen", betonte Seibert auf eine entsprechende Nachfrage. Zur Einberufung einer erneuten Ministerpräsidentenkonferenz sagte er, die Kanzlerin "hätte für eine solche Beratung mit den Länderchefs Sympathie", und sei dafür "jederzeit offen". Jedoch gebe es darüber keine Einigkeit unter den Ministerpräsidenten.

November 08, 2021 08:02 ET (13:02 GMT)

