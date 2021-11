Bielefeld (ots) -



Die Anzahl der Coronatests ist mit Inkrafttreten der Kostenpflicht im Oktober bis heute massiv eingebrochen. Derzeit werden in Nordrhein-Westfalen nur rund ein Zehntel der Testungen durchgeführt wie zu Spitzenzeiten Mitte August. Das geht aus exklusiven Zahlen des NRW-Gesundheitsministeriums hervor, die dem Nachrichtenportal nw.de der in Bielefeld erscheinenden "Neuen Westfälischen" vorliegen. Während in NRW Mitte August noch rund 2,5 Millionen und in der ersten Oktoberwoche noch 1,5 Millionen Bürgertests pro Woche durchgeführt wurden, waren es in der Woche ab dem 11. Oktober - nach Ende der kostenlosen Tests - nur noch 630.000. In der ersten Novemberwoche wurden in NRW nur noch 214.000 Bürgertests durchgeführt, davon waren 1.667 positiv. Die bislang meisten Tests pro Woche hatte NRW mit 4,4 Millionen in der letzten Maiwoche durchgeführt. Auch die Anzahl der Teststellen hat sich reduziert. Während es im Sommer noch knapp 9.400 Teststellen gab, sind es mittlerweile rund 2.500 weniger.



